Çizmelioğlu "2023'e hazırız" dedi

Düzenlenen iftar programına yaklaşık bin 500 kişilik teşkilat mensubunun yanı sıra; Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti MKYK Üyesi, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Av. Mustafa Köse, Sakarya Milletvekili ve İl Koordinatörü Çiğdem Erdoğan Atabek, Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı ve Harun Karacan, İl Başkanı Av. Zihni Çalışkan, ilçe başkanları, belediye başkanları, meclis üyeleri, önceki dönem milletvekilleri, önceki dönem il ve ilçe başkanları, mahalle başkanları ve sandık başkanları ile çok sayıda parti üyesi katıldı. Programda konuşmalarıyla birlik ve beraberliğin vurgusunu yapan protokol üyeleri, AK Parti Tepebaşı Teşkilatına başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu yaptığı konuşmada ilçe yönetiminden, mahalle teşkilatına ve sandık başkanlarına kadar her kademenin 2023 seçimlerine hazır olduğunu vurgulayarak, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren mahalle, esnaf, yaşlı, hasta, engelli ziyaretlerimiz, Mahallem Söz Sende, Gönül Sofrası, Çay Simit programlarımızla her gün birçok hemşehrimiz ile bir araya gelerek programlarımızı gerçekleştirdik. Bir akşamda 222 ev ziyareti ile ilçemizde sıkılmadık el, çalınmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacağız" dedi.

“Tepebaşı İlçe Teşkilatı olarak bugüne kadar gece gündüz nasıl çalıştıysak bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz”

Konuşmasında 2023 yılında yapılacak olan seçimlerden de bahseden Çizmelioğlu, “Biz şunu çok iyi biliyoruz, 2023 seçimleri sadece bir seçim değil, 2023 seçimleri sadece Türkiye seçimi değil Azerbaycan, Filistin, Kuduslü mazlumlar için Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri aslında bakıldığında İslam Coğrafyası ile birlikte tüm dünya için çok önemli olduğunu biliyoruz. Biz bunun için Tepebaşı İlçe Teşkilatı olarak bugüne kadar gece gündüz nasıl çalıştıysak bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Bu salon, bu birliktelik, bu teşkilat Allah nasip ederse bundan önce olduğu gibi 92 mahallesi, 5 bin 500 Sokağı, 831 Ana kademe, kadın ve gençlik kolları sandık başkanları ve 37 bin üyesiyle bundan sonrada Tepebaşı bölgesinde Ak davamızın yerini en üst sıraya taşıyacaktır” şeklinde konuştu.