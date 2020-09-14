İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çoban, topladığı doğal taşlarla öğrencilere ışık oluyor

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde çobanlık yapan Gürol Yılmaz, hayvanlarını otlattığı sırada topladığı çeşitli maden taşlarını öğrencilere gösterilmesi üzerine İlçe Kaymakamlığına verdi.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde çobanlık yapan Gürol Yılmaz, hayvanlarını otlattığı sırada topladığı çeşitli maden taşlarını öğrencilere gösterilmesi üzerine İlçe Kaymakamlığına verdi.


Beylikova İlçesi Mimikler Mahallesinde yaşayan Gürol Yılmaz, çobanlık yaparak geçimini sağlıyor. Hayvanlarını otlatmak için civarda bulunan yeşil alanlar ve dağlarda vaktini geçiren Yılmaz, güzergâhında yer alan değişik doğal ve madeni taşları topluyor. Çeşitli maden elementlerini içeren doğal taşların korunması gerektiğini belirten Yılmaz, "Çobanlık yaparken, ilginç taşları topluyorum. Ardından bunları biraz biriktiği zaman kaymakamlığa teslim ediyorum. Okullarda öğrencilere anlatılmasını istiyorum. Bölgemizde yaşayan çocuklarımızın bu taşları öğrenmeleri derslerinde de faydası olacaktır. Kitaplardan değil, canlı görmüş oluyorlar" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.