“Çocuk Doğaçlama Tiyatro Sporuna Sen De Katıl” oyunu Eskişehirlilere keyifli anlar yaşattı

Eskişehir'de Espark AVM'de gösterime sunulan “Çocuk Doğaçlama Tiyatro Sporuna Sen De Katıl” adlı oyun, seyirciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Ankara'dan Eskişehir'e gelen Çorap Söküğü Tiyatro Ekibi, “Çocuk Doğaçlama Tiyatro Sporuna Sen De Katıl” adlı oyunu çerçevesinde bir etkinlik düzenledi. Espark AVM'de düzenlenen tiyatro oyununa, çocuklar başta olmak üzere Eskişehirli vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Seyircilerin interaktif katılımları ile birlikte oynanan çeşitli doğaçlama oyunlar, çocukların alkışları eşliğinde devam ederek izleyicilerden takdir topladı.

Düzenlenen oyunla alakalı Espark AVM yetkililerine ve Eskişehir halkına teşekkür eden tiyatro sanatçısı İlter Baturay, “Buraya Ankara'dan geldik. Esin Kartaloğlu ile beraber yaklaşık 2-3 yıldır çocuklar üzerine doğaçlama tiyatro sporları çerçevesinde çalışmalar yapıyorduk. Bu etkinlikleri bir projeye dönüştürmek istedik. Proje, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda ilk defa gösterime sunuldu ve arkasından çeşitli salonlarda da seyircilere takdir edildi. İlk defa çıktığımız şehir dışı turnesinde ise birinci durağımız Eskişehir Espark AVM oldu. Sırasıyla Denizli, Balıkesir, Konya ve Hatay'a doğru yola çıkacağız. Projelerimizin ekranlarda yayınlanması için birçok televizyon kanalından teklifler alıyoruz. Heyecanlıyız ve bu şehre geldiğimiz için mutluyuz. Bizi burada yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.