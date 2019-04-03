Çocuk evleri ve yurtlarda kalan çocukların katılımı ile fidan dikildi

Fidan dikimine Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Sezer, çocuk evlerinde ve yurtlarda kalan çocuklar katıldı. Toprak hazırlığı ve fidan temini Orman Bölge Müdürlüğünce yapılan Tepebaşı İlçesi Turgutlar Mahallesinde bir araya gelen katılımcılar, önce bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Orman Bölge Müdürü Recep Temel'in ormanların faydalarını özetleyen kısa konuşmasının ardından sahaya dağılan çocuklar, refakatçılarının ve öğretmenlerinin eşliğinde 1000 adet çam fidanını toprakla buluşturdu.

Protokolde çocuklar ile birlikte bir fidan dikti. 20 dekarlık alana bin çam fidanı dikildi. Bir bayram havasında fidanları diken çocuklar, son olarak fidanlara can suyu verdi ve çevre temizliği de yaptı.

Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organizasyonu ile katılımcılara ikramda bulunuldu.