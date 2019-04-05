Çocuk Hakları İl Komitesi yöneticileri Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Bölge Müdürü Recep Temel ile görüşen çocuklar, komitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. 12 kişiden oluşan Komitenin Başkanı Zeynep Gülebağlan ile 20 Kasım Çocuk Hakları Günü üzerine konuşuldu ve birlikte yapılabilecek projeler değerlendirildi. Çocuklar, çocuk evlerinin bahçesindeki ağaçlara asmak üzere kuş yuvası istediler.

Orman Bölge Müdürü Recep Temel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sayın Temel çocuklara, birlikte doğa gezisi, piknik ve fidanlık ziyareti yapabileceklerini söyledi.

Komitenin isteği yerine getirilerek kuş yuvaları ve çeşitli hediyeler konuklara taktim edildi.

81 ilde bulunan ve 2000 yılından beri UNICEF ile paydaş olan komiteler, çocukların kendi haklarına sahip çıkabilmelerini sağlıyorlar. Her yıl bir tema belirlenerek etkinlikler yapılıyor. Bu hafta içinde de, Aile ve sosyal Politikalar il Müdürlüğü ile Eskişehir Turgutlar mahallesinde kurulan Çocuk Dostu Ormanı'na fidan dikimi yapılmıştı.