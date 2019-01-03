Çocuk istismarı ile mücadele edenlerden Başkan Ataç'a ziyaret

Ahmet Ataç, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği temsilcileri ile bir araya geldi.

Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Eskişehir Sorumlusu Elif Kale ve dernek üyeleri, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette derneğin kuruluş amaçlarından ve faaliyetlerinden bahseden Kale, Ataç'a bilgiler aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç ise çocuk istismarının kanayan bir yara olduğunu ifade ederek, dernek çalışmalarında Kale ve arkadaşlarına başarılar diledi.

Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.