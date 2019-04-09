Çocuk parkındaki plastik oyuncakları yaktılar

Eskişehir'deki bir çocuk parkında bulunan ve ateşe verilen plastik oyuncaklar yanarak kullanılmaz hale gelirken, polis olayın fail veya faillerini arıyor

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Şarhöyük mahallesi Bakım sokakta bulunan Şarhöyük Çocuk Parkında bulunan plastik çocuk oyun grubu, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi. Park sorumlularının ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu alevler söndürüldü. Yangın söndürüldükten sonra yapılan kontrolde, parkta bulunan plastik çocuk oyun grubundaki salıncak, kaydırak merdiven plastiklerinin yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Şikâyet üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, olayın fail veya faillerini arıyor