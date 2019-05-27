Çocuk piyanistlerin gösterisi beğeni topladı

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi'nde düzenlenen ‘Yıl Sonu Piyano Konseri' ile çocuklar, 9 aylık çalışmalarını taçlandırdı.

23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi'nde, Ekin Yalçınkaya eğitmenliğinde 2018 yılı Eylül ayından bu yana piyano çalışmalarını sürdüren çocuklar, düzenlenen Yıl Sonu Piyano Konseri ile eğitimlerini tamamladı. Katıldıkları eğitimler ile piyano çalmayı öğrenen 8-13 yaş aralığındaki 16 çocuk, gerçekleştirilen konserde ikişer eser çalarak marifetlerini sergiledi. Birçok ünlü eser başta olmak üzere türkülerin de çalındığı etkinliğe katılan veliler, çocuklarını ayakta alkışladı.

Konsere, geçmiş yıllarda 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi'nde eğitim alan, çeşitli konservatuvar ve güzel sanatlar liselerini kazanan öğrenciler de konuk sanatçı olarak katılarak; keman, obua ve viyolonselleri ile piyano konserine eşlik etti. Konser, minik piyanistlerin koro halinde seslendirdiği İzmir Marşı ile son buldu.