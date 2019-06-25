Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu gösterisi büyüledi

Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu gösterisini izleyenler, dansçıların performansına alkışlarla eşlik etti.

Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu gösterisi, Öğrenci Merkezi Salon 2016'da seyirciyle buluştu. Gösterinin açılışında konuşan Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu eğitmenlerinden Halil İbrahim Kayışbacak, "Hocalarımızla birlikte çocuklarımıza kültürümüzü aktarmaya, bu işi sevmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Onlara sorumluluk duygusu aşılamaya ve içlerindeki cevheri ortaya çıkarmaya çabalıyoruz. Bunu yaparken de kültürümüzü geçmişten alıp geleceğe aktararak bir anlamda aracı olmuş oluyoruz" dedi. Gençlere ve çocuklara kültürel değerleri aktarmaktan gurur duyduklarını dile getiren Kayışbacak, eğitimin yaklaşık olarak sekiz ay sürdüğünü; ancak öğrencilerin ders programının yoğunluğundan dolayı haftada bir gün çalışma fırsatı bulabildiklerini belirtti ve "Bu şartlara rağmen çıkan sonuç mükemmel oldu" şeklinde konuştu.

Delilo - Esmer, Roman, Gül Alim, Seymen, Çepik, Kostak Ali, Toycular, Burdur ve Eskişehir oyunlarının sergilendiği gösteri, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu dansçılarından Efe Erikligil'in babası Osman Erikligil, çocuklarının uzun zamandır bu gösteri için uğraş verdiğini dile getirdi. Gösteriyi izlerken gözyaşlarına hâkim olamadığını belirten Erikligil, “Çok güzel bir gösteriydi. Provalara da ailece gelmiştik. Şimdi çocuklarımızın emeklerinin sonucunu gördük. Son derece başarılı bir performans sergilediler. Emeği geçen bütün hocalarımıza, Halkbilim Araştırmaları Merkezi çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.