Çocuklar 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı

Tepebaşı Belediyesi'nin 5 farklı noktada hizmet veren erken çocukluk eğitim merkezlerinde çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklara yönelik hayata geçirdiği erken çocukluk eğitim merkezleri, çocukların çok sevdiği mekanlar olarak hizmet vermeye devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediyenin 5 kreşinde eğitim alan çocuklar, birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirdi. 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayan çocuklar bayramı coşkuyla yaşarken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgilerini de dile getirdi. İsmail Hakkı Tonguç, Canan-Şükran Şeker, Sabiha Gökçen, Aşağı Söğütönü ve Yarbay Hüseyin Vecihi Erken Çocukluk Eğitim Merkezlerinde marşlar ve şarkılar söylendi.

Çocuklar ayrıca bayraklarla donattıkları sınıflarda dans ederek 23 Nisan'ı kutladı. Merkezlerde balon taşıma, bayrak yarışı, çuval yarışı, yüz boyama gibi etkinlikler de yapıldı. Tepebaşı Belediyesi ana hizmet binasında hizmet veren Sabiha Gökçen Erken Çocukluk Eğitim Merkezi öğrencileri de belediye içinde gerçekleştirdikleri kortej yürüyüşü ile vatandaşların ve belediye personelinin beğenisini topladı.