Çocuklar akıl ve zeka oyunları ile gelişiyor

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği akıl ve zeka oyunları kursu 300 öğrencinin katılımı ile sürüyor. Kursa katılan çocuklar, düzenlenen etkinlikler ile düşünme becerilerini geliştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği aktiviteler ile kent çocuklarının gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu çerçevede 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Akıl ve zeka oyunları yap, oyna etkinliği haftada 3 gün gruplar halinde toplam 300 öğrencinin katılımı ile devam ediyor. Akıl ve zeka oyunlarının temel amacı çocukların düşünme becerilerini geliştirmek olarak öne çıkıyor. Etkinlikte 7-12 yaş arasındaki çocuklar algılarını, hafızalarını, bilişsel becerilerini geliştiriyor ve zekayı aktif tutarak öğrenmeyi kolaylaştırıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği etkinlikler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattına ulaşabiliyor.