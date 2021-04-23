Çocuklar Ay kraterlerinde gezinti yapacak

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağı 23 Nisan gecesinde çocuklar, teleskop gözlem verileri ile Ay kraterlerinde gezinti yapacak.

Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi paydaşlığında gerçekleştirilecek olan etkinlikte; Türkiye, Kuzey Makedonya, Kıbrıs, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'dan aynı gökyüzünü paylaşan Türk dünyası çocukları, Türkiye saatiyle 19.00'da sanal platformda bir araya gelecek. “101. Yıl Gökyüzü Paydaşlığı: Hedef Ay” başlıklı etkinliğin moderatörlüğünü Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat'ın yapacak. Etkinliğe, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğreroğlu ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ile katılacak.

Çocuklar program boyunca, Eskişehir Teknik Üniversitesi Gözlemevi'nin farklı özelliklerdeki teleskop gözlem verileri ile Ay kraterlerinde gezinti yapacak. Ayrıca, uzay zaman noktası astrofizik odaklı paylaşımlar çerçevesinde Ay'ın oluşumu, kozmolojik evrimi, gezegenimize ve yaşantımıza etkileri üzerine de söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşinin ardından çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ile etkinlik tamamlanacak.