Çocuklar bu program ile yeteneklerini keşfedecek

Küçük yaştan itibaren ilgi ve yetenek eşleştirme amacıyla yapılan Çocuk Üniversitesi Projesi kapsamında, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir'deki bazı okullar arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Çocuk Üniversitesi) ile Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Milli İrade İlkokulu, Hürriyet İlkokulu, Eskişehir Anadolu Lisesi, Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokulu arasında iş birliği protokolü Rektörlük Senato Odası'nda gerçekleştirilen törenle imzalandı. Törene Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Tepebaşı İlçe Milli Eğitimi Müdürü Mustafa Özcan, Milli İrade İlkokulu Müdürü Muhittin Mot, Hürriyet İlkokulu Müdürü Defne Akman, Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Işıl Aktaş, Eskişehir Anadolu Lisesi Müdürü Rifat Günday, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. H. Bahadır Yanık, Merkez Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Serap Erdoğan, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Şükrü Torun ve Prof. Dr. Mine Kürkçüoğlu, Merkez Program Koordinatörlerinden Prof. Dr. Fatma Zerrin Saltan katıldı.

“Çocuk Üniversitesi, en önem verdiğimiz projeler arasındadır”

Çocukların ilgi alanlarının keşfedilerek ortaya çıkarılmasına ihtiyaç olduğunu belirten Prof. Dr. Fuat Erdal, “Çocuk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi olarak en önem verdiğimiz projeler arasındadır. Çünkü 'ağaç yaş iken eğilir' sözü çok doğrudur. Küçük yaştan itibaren ilgi ve yeteneğinizi eşleştirme projesidir. Umarım çocuklarımızı yıllar sonra dünyaca ünlü akademisyen, araştırmacı ve bilim insanı olarak görürüz. Ayrıca Anadolu Üniversitesi yönetimi olarak bu tür programları her zaman desteklediğimizi belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

İlkokuldan liseye öğrenciler Çocuk Üniversitesi'nde eğitim görecek

İmzalanan iş birliği protokolleri ile 7-17 yaş arası ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Çocuk Üniversitesi bünyesinde açılacak programlar kapsamında çeşitli eğitimler verilmesi hedefleniyor. Protokoller kapsamında okulların bünyesinde ve Anadolu Üniversitesi'nde güzel sanatlar, müzik, spor, fen bilimleri, gastronomi, fotoğrafçılık, doğa bilimleri gibi birçok farklı alanda programlar açılması planlanıyor. İlerleyen dönemlerde etkinlikler çeşitlendirilerek Çocuk Üniversitesi'nin Eskişehir'e ulaştırılması hedefleniyor.