İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Eskişehir Şubesinin çocuklar için organize ettiği ‘Çocuklar Camide Buluşuyor' etkinliğinde 4-13 yaş arası çocuklar öğle namazında Odunpazarı Kurşunlu Camii'nde bir araya geldi.

Çocukların küçük yaşlarda İslamiyetle tanıştırması, ilerleyen yaşlarda İslami değerlerini taşıyabilmesini öğretmeye amaçlayan programa yaklaşık 50 çocuk katıldı. Birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer aldığı programda çocuklar öğle namazını cemaat ile birlikte kıldıktan sonra cami imam hatibi olan İbrahim Ünler cami hakkında bilgiler verdi. Çeşitli hediyelerle karşılanan çocukları namaz çıkışında geleneksel kıyafetler ile kılıç kalkan gösterisi de yapıldı.

Eskişehir İHH ‘Çocuklar Camide Buluşuyor' etkinliği her ay bir kez yapmaya planlıyor.