Çocuklar dijitalden uzakta doğal yaşamı tanıyacak

Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen dijital medyanın kullanım yaşı her geçen gün daha da düşüyor. Araştırmalarda dünya üzerindeki her 3 internet kullanıcısından birinin çocuk olduğu belirtilirken, onları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak, bu alanı onlar için eşit ve güvenli hale getirmek için de daha fazla çaba gösterilmesi gerekiyor. Çocukların internet ve sosyal medya kullanımıyla ilgili yetkililere de pek çok görev düşerken, dijital dünyaya karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla kurulan SODİGEM de bu kapsamda farklı bir çalışmayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan ve Bilim Kurulu tarafından hayata geçirilecek proje kapsamında belirli yaş grubundaki çocuklar iki günlük ekolojik kampa alınacak. Burada dijital dünyadan soyutlanacak çocuklar; tavuk, kedi, köpek gibi hayvanlarla iç içe olacak.

“Dijital dünya bağımlısı olduğunu düşündüğümüz bir nesil geliyor”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada planlanan projenin müjdesini verdi. Çomaklı, "Burası dijital dünyanın tüm faaliyetlerine ilişkin raporlar hazırlamak üzere teşkilatlandı. Dijital dünya bağımlısı olduğunu düşündüğümüz bir nesil geliyor. Cep telefonları, tabletler, bilgisayarlarla yaşıyorlar. Bütün hayatlarını bunun üzerinden dizayn etmeye çalışıyorlar. Biz de bunların etkisini ortadan kaldırmak, tekrar dijital dünyanın dışında gerçek bir dünya olduğunu hatırlatmak için bir proje geliştiriyoruz. Projenin mantığı da şu, belli yaş grubundaki çocuklarımızı iki günlüğüne ekolojik bir ortamda yaşatmak. Tavuk, kedi, köpek gibi işte yumurta, ağaç, bitki tanıtımı kamp kurmak dahası dijital dünyadan soyutlamış bir gerçek kampta çocuklarımızı toplayıp onlara bir eğitim vermek istiyoruz” dedi.

“Bu eğitim ders müfredatı gibi değil psikolojik dünyayı tanımaya dönük”

Eğitimin içeriğinden bahseden Prof. Dr. Rektör Çomaklı programın daha çok psikolojik bir eğitim olacağını belirtti. Çomaklı, “Bu eğitim ders müfredatı gibi değil psikolojik dünyayı tanımaya dönük dijital dünyanın dışında dokunabildikleri, bir tavuğun olduğu, horozu görmeleri gerekiyor, ağaçları görmeleri gerekiyor. Tamamen tabletten, telefondan, bilgisayardan arındırılmış bu mantıkta oluşan bir kampımız uygulamaya geçecek inşallah. Şu anda onun proje aşamasındayız. Bunun dışında devleti ve toplumu tehdit eden örgütsel faaliyetleri de denk geldikçe bunlar üzerinde de çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.