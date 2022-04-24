Çocuklar eğlendi, gelirler de eğitime bağışlandı

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) ortaklığıyla, bütün gelirlerinin Türkiye Eğitim Vakfı'na (TEV) bağışlanacağı bir çocuk müzikali gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen müzikale, aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Tepebaşı Belediyesi ve TÜGİAD'ın ortaklığıyla düzenlenen etkinlikte hem minikler doyasıya eğlendi hem de elde edilen gelirler TEV'e bağışlanarak eğitime destekte bulunuldu. Böyle bir etkinlikte bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren aileler, düzenleyenlere teşekkürlerini iletti.