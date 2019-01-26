Çocuklar hayallerindeki kahramanlarla Espark'ta buluştu

TRT'nin sevilen çizgi film karakterleri, ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark Alışveriş Merkezindeki tiyatro gösterisinde minik hayranlarıyla buluştu.

Farklı şehirlerdeki alışveriş merkezlerinde düzenlemekte olan TRT tiyatro gösterisinin son durağı Eskişehir oldu. Hayallerindeki çizgi film kahramanları ile Espark'ta bir araya gelen Eskişehirli çocuklar, unutulmaz anlar yaşadı. Gösteriyi ilgiyle takip eden minikler ve aileleri, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

“Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz"

Düzenlenen etkinlik ile ilgili bilgi veren Organizatör Zeynep Rana Aybar, diğer şehirlerde olduğu gibi Eskişehir'de de bu tiyatro gösterisini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Sömestr döneminde TRT'nin birçok lisanslı oyunlarıyla AVM'leri geziyoruz. Bugün de Espark'tayız. Perşembe günü başladı, Pazar günü sona erecek. Çok da ilgi var. Keyifle devam ediyor. Oynadığımız bütün oyunlar, TRT'de çizgi filmleri olan oyunlar. Haliyle çocukların takip ettiği ve sevdiği karakterler. Çocuklarla bir araya geliyoruz, karakterlerle fotoğraf çektiriyorlar, çok mutlu oluyorlar. Biz de burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Gelen yoğun istek üzerine oyunlarımızı 3 seansa çıkardık. Alan dışında seyredenlerle beraber seans başına 500 çocuğu ağırlıyoruz diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Etkinlik, Pazar gününe kadar Espark AVM'de takip edilebilecek.