Çocuklar için İklim İzcileri programı başladı

Çocuklara yönelik düzenlenen ve pek çok etkinlik içeren program ile iklim krizine karşı bilinç oluşturulması hedefleniyor.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Tepebaşı İklim Sözcüleri Programı altında, çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci katmak amacıyla “İklim İzcileri” programı başladı.

Çocuklarda özgüven, sorumluluk duygusu, liderlik, takım çalışması gibi becerileri ve yetenekleri geliştirip güçlendirmenin hedeflendiği programın amacı, iklim değişikliği konusunda bilinçli bireyler yetiştirilmesi, ilimiz ve ilçemizde Tepebaşı İklim Sözcüleri ve İklim İzcilerinin yapacağı ortak çalışmalar ile daha güçlü bir ses olarak iklim krizine “dur” demek olacak. Programda, Tepebaşı İklim Sözcüleri önderliğinde düzenlenen iklim ve enerji çalışmaları, iklim ve çevre ile ilgili önemli gün ve haftalara katılım, iklim ve çevre ile ilgili eğitim, proje çalışmaları ve sergiler, dijital bağımlılığı azaltmak amacı ile doğa ile iç içe sosyal ve etkili iletişim atölyeleri gerçekleştirilecek. Ayrıca temel izcilik çalışmaları ile ekip bilincinin kazandırılması ve çocukların yeteneklerini keşfetmek, geliştirmek, geziler ve kamplar ile çocukların yaşayarak öğrenmesini sağlamak da programın amaçları arasında yer alıyor.

Aktiviteler Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda

Yarışmalar ve oyunlar ile bedensel, ruhsal aktiviteler düzenlenecek olan programla, her ayın ilk 2 pazar günü izcilik, son 2 pazar günü ise iklim ve çevreye yönelik eğitimler, atölyeler, teknik geziler gerçekleştirilecek.

10-15 yaş aralığında yaklaşık 30 öğrencinin yer aldığı program Vecihi Hürkuş Havacılık Parkı'nda başladı. Etkinlikte, katılımcı çocuklar için keyifli aktiviteler gerçekleştirdi. Hava durumuna göre uygulamalı kamplar da Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda ya da doğayla iç içe başka alanlarda da yapılabilecek.