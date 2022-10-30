Çocuklar jimnastik ile tanışıyor

Tepebaşı Belediyesi, kentte yaşayan çocukların spor ve sağlık dolu etkinlikler ile yetişmesine katkı sağlamayı sürdürüyor. Eskişehir Eğitim Derneği ve Eskişehir Özel Anaokulları Derneği iş birliğinde düzenlenen ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Anaokulu Jimnastik Projesi de başladı. 4-6 yaş özel anaokulu öğrencilerinin jimnastik ile spora başlamalarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde öğrenciler, Yunus Emre Spor Tesisleri'nde jimnastik sporu ile tanışıyor. Şirintepe Mahallesi'nde hizmete kazandırılan Yunus Emre Spor Tesisleri bünyesinde hizmet veren jimnastik salonu, bu branştaki boşluğu dolduruyor. Sağladığı pek çok fayda ile dikkat çeken jimnastiğin, kentteki en uğrak noktası haline gelmeyi başaran Yunus Emre Spor Tesisleri'nde, çocuklar sağlıklı ve nezih bir ortam içinde spor yapıyor. Jimnastik, çocukların bedensel ve zihinsel gelişime katkısı, duruş bozukluklarının düzelmesi, sosyal faydaları ve bireylerin kendilerine güven kazanması gibi özellikleri ile dikkat çekiyor.

“Çocuklarımız sağlıkla yetişiyor”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, tesiste jimnastik yapan öğrencileri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yunus Emre Spor Tesisleri'nin kentteki en önemli spor merkezlerinden biri olduğuna değinen Başkan Ataç, “Eskişehir'de hayata geçirilen en büyük spor yatırımlarından biri olan tesisimizde, uzman eğitmenler gözetiminde jimnastik ile tanışan çocuklarımız, bedenlerinin fiziksel yapısını güçlendirirken diğer yandan da çevikleşiyor. Çocuklarımızın esnek ve sağlıklı bir vücut yapısına sahip olabilmeleri için en uygun spor dallarından bir tanesi olan jimnastik için Eskişehir'de büyük bir tesis eksikliği vardı. 2018'de hizmete açtığımız bu tesiste çocuklarımız, nezih ve güvenli bir ortamda sağlıkla spor yapıyor. Çocukların spor eğitimi ve ahlakını küçük yaşlarda almasını çok önemsiyoruz ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.