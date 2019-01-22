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Çocuklar, karne kutlaması etkinliğinde buluştu

Odunpazarı Belediyesi, eğitim-öğretim dönemini bitirerek sömestr tatiline giren öğrenciler için karne kutlaması etkinlikleri düzenledi.


Çocukların tatillerini daha eğlenceli hale getirebilmek için düzenlenen etkinliklerde, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından hazırlanan mini bir tiyatro oyunu da yer aldı. Büyükdere Halk Merkezi'nde devam eden karne kutlaması etkinliklerinde oyunlar oynayarak eğlenceli bir gün geçiren çocuklar, kendileri için böyle bir etkinlik düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.


Yetkililer, kutlamaların 1 Şubat 2019'a kadar devam edeceğini iletti.

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