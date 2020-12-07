Çocuklar kreatif dramayı online öğreniyor

Eğitimler kapsamında bir tiyatro oyununun da online olarak oynanabilmesi için çalışmalar sürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, çocuklar için gerçekleştirdiği kreatif drama derslerine, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak iki grup halinde devam ediyor. Birinci grupta 7-11 yaş aralığındaki çocukların katılımı ile gerçekleştirilen drama dersleri, hikaye anlatıcılığı çalışmaları ile sürüyor. Öğrencilerin konuşma ve anlatım becerilerinin geliştirilmesinin merkeze alındığı derslerde, çocuklar kendi seçtikleri ve sevdikleri öyküleri rol oynama, doğaçlama tekniklerini kullanarak hikaye anlatıcılığı deneyimini yaşıyor. Toplamda sekiz öğrencinin kayıtlı olduğu hikaye anlatıcılığı dersleri salı günleri eğitmeni Selçuk Tuzcuoğlu tarafından gerçekleştiriliyor.

İkinci grupta 9-10 yaş aralığında çocukların katılımı ile gerçekleştirilen kreatif drama dersleri, Ağustos ayından bu yana online olarak iki oturum şeklinde işleniyor. Derslerde insan doğa yaşamı arasındaki sürdürülebilirlik, geleneksel oyunların yaşatılması ve salgın hastalıklar hakkında farkındalık çalışmaları yürütülürken, bir tiyatro oyununun online oynanabilmesi için de çalışmalar devam ediyor. Toplamda 12 öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim Fatih Pazvantoğlu tarafından gerçekleştiriliyor.

Derslere katılan çocuklar duyarlı olmayı sağlama, hayal gücü geliştirme, karar verme yeteneğini artırma, kendini kontrol etme becerisi sağlama, olumlu iletişim kurma, farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazanma gibi faydalarından da yararlanmış oluyor. Derslerde insan doğa yaşamı arasındaki sürdürülebilirlik, geleneksel oyunların yaşatılması ve salgın hastalıklar hakkında farkındalık çalışmaları yürütülürken, bir tiyatro oyununun online oynanabilmesi için de çalışmalar devam ediyor.