Çocuklar “Mutfakta Hayat Var” etkinliğinde buluştu

Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi ile Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin katkılarıyla Anadolu Üniversitesi Gastronomi Bölümü depremden etkilenen çocuklar için “Mutfakta Hayat Var” etkinliği düzenledi.

Eskişehir Meslek Yüksekokulu uygulama mutfağında gerçekleştirilen etkinlikte Eskişehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Gökhan Şallı ve öğrencileri çocuklar ile mutfağa girerek keyifli zaman geçirdi.

Şallı: “Amacımız çocukların stres seviyelerini en aza indirebilmek”

Deprem bölgesinden gelen çocuklar ile mutfakta buluşan Öğr. Gör. Gökhan Şallı düzenledikleri etkinlik ile ilgili şunları söyledi:

“Çocuklarımıza hem temel mutfak bilgileri hem de teknolojik aletlerin nasıl çalıştırılacağını öğreteceğiz. Beraber çilekli tart yapacağız. Bugün tek amacımız keyifli bir ders yapıp onların güzel vakit geçirmelerini sağlamak. Çocuklarımızın eğlenceli ve besleyici bir etkinlik geçirmelerini umuyoruz.”