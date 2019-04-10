Çocuklar parktaki oyun gruplarına yeniden kavuşacak

Olay üzerine polisin konuyla ilgili inceleme ve soruşturması sürürken, belediye ekipleri parktaki enkazı toplayarak yeni çalışma için hazırlıklara başladı. Park Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, Şarhöyük Mahallesi'nde hizmet veren çocuk parkında bulunan oyun grubunun yakılarak tahrip edilmesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, uzun süredir bu büyüklükte bir vandalizm olayı ile karşılaşmadıklarını ifade ettiler. Yetkililer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Parklarımızda zaman zaman ufak çaplı kırıp dökme, tahribat ya da kablo hırsızlığı gibi olaylar ile karşılaşabiliyoruz. Ancak yaşadığımız son olayda ne yazık ki bilinçli bir şekilde yanıcı madde dökülerek oyun grubumuz kullanılamaz hale getirildi. Emniyet yetkilileri konudan haberdar, sorumluların tespit edilmesi için çalışmaları sürüyor. Tepebaşı Belediyesi olarak tüm mahallelerimize olduğu gibi Şarhöyük Mahallemize de vatandaşlarımızın sağlıklı biçimde vakit geçirebilmeleri amacı ile yeşil alanlar ve parklar kazandırma gayreti içindeyiz. Yaşanan olumsuz durumlar nedeniyle hepimizin vergileri ile edinilen ekipmanlar yok edilmiş oluyor. Temizlik, bakım ve onarım işleri ile ilgilenen ekiplerimiz var, ancak parklarımızı ve içindeki donatıları korumak tüm vatandaşlarımızın, hepimizin görevi” diye konuştular.

Yetkililer, tahrip edilen alanın iyileştirilerek yeni oyun grubu ile birlikte yeniden mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacağını belirttiler.

Mahalle sakinleri şaşkın

Bu arada mahalle sakinleri, yaşadıkları olay karşısından şaşkınlıklarını ifade ettiler. Çocuklar için çok büyük anlam ifade eden, değeri olan oyun alanının tahrip edilmesine bir anlam veremediklerini anlatan vatandaşlar, belediye ekiplerinin alanı temizlediğini, yeni oyun gruplarının en kısa sürede kurulacağına inandıklarını anlattı.