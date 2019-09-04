Çocuklar pişmiş toprağı çok sevdi

Tepebaşı Belediyesi'nin bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, herkesi kucaklamaya devam ediyor.

Her yönü ile dolu dolu geçen 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, çocuk atölyeleri ile pişmiş toprağın binlerce yıllık geleneğini çocuklarla buluşturuyor. Eski Eti Fabrikası alanında devam eden sempozyum çalışmalarında çamurdan çeşitli figürler yapan çocuklar, sempozyum alanını gezerek burada pişmiş toprağın farklı yönlerini de keşfediyorlar. Uzman eğitmenler eşliğinde ilk kez çamurla tanışmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar daha sonra sanatçı çalışmalarını ziyaret ediyorlar. Çocuklar seramiğin ham maddesi olan kili yoğururken el becerilerini geliştirip, kendilerini ifade edebilecekleri eserler ortaya koyuyorlar. Çalışmaların üç boyutlu oluşu, çocukların bilek ve parmak kaslarının gelişmesine, el ve göz koordinasyonunun kuvvetlenmesinde de büyük rol oynuyor.

Duygularını anlatırken çamura şekil vermenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, seramik sanatıyla da tanışmış oluyor.