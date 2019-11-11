Çocuklar teknoloji ve bağımlılık sorununu resimledi

“Teknoloji çözümü, bağımlılık sorunu üretir” konulu yarışmada; teknolojinin doğru kullanımı ve teknoloji bağımlılığının zararlarını öğrenmek adına çocuk ve ebeveynleri bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amaçlandı. Ödül töreni Batıkent Özel Ümit Hastanesi Kafeteryası'nda gerçekleştirildi. Ödül töreninde yarışmaya katılan tüm çocuklara ve öğretmenlerine teşekkür eden Özel Ümit Hastanesi Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler, “Yarışmamıza katılarak hayal dünyalarını bize açan çocuklarımıza, onları cesaretlendiren öğretmenlerine, velilerine, yarışmamıza destek veren okul müdürlerine ve tabi Özel Ümit Hastanesi yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

“TÜM RESİMLER BİRİNCİ”

Daha sonra söz alan Özel Ümit Hastanesi İdari Direktörü Oktay Tanrıverdi ise şunları söyledi:

“Halkla İlişkiler Müdürümüz Gülay hanıma, bu organizasyonu geleneksel hale getirdiği için teşekkür ediyorum. Her sene çok heyecanla bekliyorum bu yarışmayı, hastane olarak bu resimlerden oluşan bir takvim yapıyoruz ve bu takvimler masamızda durdukça bu güzel eserleri tüm yıl görebiliyoruz. Herkesin eline sağlık, resimlerin tümü birinci bana göre, insanın içi açılıyor ve gurur duyuyor. İnşallah bu öğrenci kardeşlerimiz daha sonra hastanemizde sağlıkçı olarak da yer alırlar, bu da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı olur.”

DERECEYE GİRENLER

Resim yarışmasında dereceye giren isimler şöyle: birinci; Özel Sakarya Eğitim Kurumları'ndan Zişan Kocaoğlu, ikinci; Sami Sipahi Ortaokulu'ndan Doğa Şahin, üçüncü; Özel Yeni Yol Ortaokulu'ndan Özgür Avcı. Mansiyon ödüllerini ise; Eskişehir Ticaret Odası Ortaokulu'ndan Aysun Ak, Şehit Barış Ortaoklu'ndan; Burcu Kızılin ve Nursena Mut aldı.

ÖDÜLLER

Yarışmada dereceye girenlere ise “Birinciye drone, ikinciye robotik eğitim seti, üçüncüye eğitici mikroskop ve teleskop seti, mansiyon ödülü olarak ise dördüncü, beşinci, altıncı yarışmacılara klasik lego set” ödülleri verildi.