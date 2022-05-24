Çocuklar Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde ata binme keyfi yaşadılar

Tepebaşı Belediyesi ‘Eskişehir'de Ata Binmeyen Çocuk Kalmasın Projesi' çerçevesinde çocukları atlarla tanıştırmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde oluşturulan özel alanda, uzman eğitmenler tarafından yönlendirilerek ata binmeyi öğrenen çocuklar bu ayrıcalığın keyfini çıkartıyor. Son olarak Ülkü İlkokulu birinci sınıf öğrencisi 50 çocuk, gözetmenler eşliğinde ata bindi. Çocuklar at binmenin eşsiz bir duygu olduğunu ifade ederken, öğretmenler de Tepebaşı Belediyesi'ne sağlanan imkanlardan dolayı teşekkürlerini iletti. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de çocukların yoğun ilgisinden memnun olduklarını belirtirken, merkez yetkilileri de Doğal Yaşam Merkezi'ni ziyarete gelen öğrencilere gerekli bilgileri aktardıktan sonra ata bindiklerini ifade ediyor.