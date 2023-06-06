Çocuklara 'Empati Atölyesi' düzenlendi

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde Küçük Empati Liderleri Programı çerçevesinde düzenlenen Empati Atölyesi'ne katılan öğrencilere Empati Liderliğine giriş belgesi verildi.

Tepebaşı Belediyesi, kent genelindeki çocuk merkezlerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ile Eskişehirli çocukların gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde Küçük Empati Liderler Programı çerçevesinde ‘Empati Atölyesi' düzenlendi. Düzenlenen atölyeye katılan 6-9 yaş arası çocuklara akran zorbalığını önlemek amacıyla sanat yoluyla şiddet iletişim becerilerini kullanma, kendi duygusal gücünü keşfetme, kendini tanıma ve kendini ifadeyi güçlendirme, duygu ve ihtiyaçları fark etme, empati becerilerini geliştirme gibi destekleyici çalışmalar yürütüldü.

Toplumun barış ve empati kültürüne katkı sunmayı, çocuk hakları kültürünü geliştirmeyi hedefleyen Küçük Empati Liderleri Programına katılan ve bir yıl süren çalışmalarda yer alan çocuklara ise Empati Liderliğine giriş belgesi verildi. Çocuklar atölye sonunda kendi yazdıkları sözlerle bestelenen şarkılarını aileleri eşliğinde seslendirdi.