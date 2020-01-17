Çocuklara müzik aletleri tanıtıldı

Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi'ne ziyarete gelen anaokulu öğrencilerine enstrümanlar tanıtıldı.

Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerini misafir ederek çocukların müzik aletlerini tanımalarına fırsat sağlamaya devam ediyor. Son olarak Hürriyet İlkokulu Anaokulu sınıfı öğrencisi 5-6 yaş aralığındaki 15 çocuk, merkezi ziyaret etti. Ziyarette merkezi gezen öğrenciler, Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası yetkililerinden klarnet, trompet, keman, viyola gibi birçok enstrüman hakkında bilgiler aldı. Müzik aletlerini tanıyan çocuklar, merak ettiği sorulara da cevap alma fırsatı yakaladı. Davul, bateri gibi vurmalı çalgıları deneyerek eğlenceli anlar geçiren de çocuklar, bir enstrüman çalmayı öğreneceklerine dair söz verdi.

“Bir bireyin küçük yaşta müzik ile tanışması çok önemli”

Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, okullardan gelen talepler üzerine öğrencileri merkezde misafir ederek enstrüman tanıtımı yapıyor. Bu kapsamda birçok okuldan öğrenciler merkezi ziyaret ederken, konu hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Bir bireyin küçük yaşta müzik ile tanışmasını çok önemsiyoruz. İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası'nı çocuklarımızı müziğin iyileştirici ve geliştirici gücü ile buluşturmak üzere kurmuştuk. Geleceğimiz olan çocuklarımız sık sık merkezimize gelerek müzik ve enstrümanlarla da tanışıyorlar. Büyüdüklerinde ise ağabeyleri ve ablaları gibi belki orkestramıza katılacaklar. Eskişehir'de müzikle tanışmayan hiçbir çocuğumuz kalmasın istiyoruz ve sanat ile iç içe nesiller yetiştirebilmek için çocuklarımızın müziğe duydukları ilgiye destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Hürriyet İlkokulu yetkilileri de, ziyaret sonunda Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.