Çocuklarda beyin ve sinir hastalıklarının belirtilerine dikkat edilmeli

Alper Alabulut, “Çocukların yaklaşık yüzde 3 ile 5'i kadarında beyin ve sinir cerrahisi bölümünü ilgilendiren hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle kusma, baş ağrısı, uyku hali gibi belirtilerde vakit kaybetmeden doktora başvurulmalı” dedi.

Dr. Alabulut, bebeklerde ve çocuklarda baş ağrısı, kusma, huzursuzluk, iştahsızlık, uyuklama, denge ve yürüme bozukluğu ile epilepsi benzeri semptomların ortaya çıkması halinde vakit kaybedilmeden özellikle çocukların nörolojik bozukluklarıyla ilgilenen bir beyin ve sinir cerrahi uzmanı veya çocuk nörolojisi uzmanına başvurulması gerektiğini belirterek “Çocukların yüzde 3-5'inde beyin ve sinir cerrahisini ilgilendiren hastalıklar görülüyor. Bu nedenle belirtiler ortaya çıktığında zaman kaybedilmeden başvurulması önem taşıyor” dedi.

Beyin ve sinir cerrahisine başvurmayı gerektiren yeni doğan ve çocukluk çağı sorunlarının başında hidrosefalinin (beyinde ve beyin çevresinde beyin-omurilik sıvısının birikmesi) geldiğini belirten Dr. Alper Alabulut, diğer rahatsızlıklar hakkında şunları söyledi:

“Bunun dışında erken çocukluk döneminde veya yeni doğanlarda omurga ve omurilik bozuklukları olarak bilinen spina bifida, skolyoz ve kifoz hastalıkları görülebiliyor. Özellikle skolyoz ve kifoz gibi hastalıklar sıklıkla 8 ile 12 yaş arasında tespit ediliyor. Beyin ve omurilik sisteminin tümörleri ve kraniosinostoz adı verilen kafatasında şekil bozukluları da sıkça karşılaştığımız hastalıklar oluyor. Omurgada eğrilik, yenidoğanda sırt, boyun bölgesinde şişlik, ayrık omurilik, kıllanma artışı, delik şeklinde gamze görüntüleri toplumda sık görülen ‘Spina Bifida' hastalığının belirtisi olabiliyor. Çocuk nörolojisiyle birlikte hareket ettiğimiz epilepsi, spastisite gibi hastalıklar da yeri geldiğinde beyin ve sinir cerrahisinin müdahale etmesi gerektiren durumlar ortaya çıkartabiliyor.”

“Aileler önce beyin ve sinir hastalıkları cerrahına veya uzmanına başvurmuyor”

Hastalıklara göre farklı semptomlara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Alper Alabulut, aileleri uyardı. Bu belirtiler görüldüğü takdirde geç kalınmadan uzman hekimlere başvurulması gerektiğini belirten Dr. Alabulut, şu ifadeleri kullandı:

“Yenidoğan grubunda baş bölgesinde şekil bozukluğu veya anormal büyüme, huzursuzluk, yeme bozukluğu, epilepsi nöbeti benzeri semptomların ortaya çıkması nörolojik hastalıkların ve beyin cerrahisini ilgilendiren hastalıkların belirtisi olabiliyor. Çocuk hastalarda ilk olarak karşımıza şiddetli veya dirençli baş ağrısı, kusma, uyuklama hali gibi semptomlar çıkıyor. Bu durumlarda aileler ilk tercih olarak pediatri uzmanlarına gidiyorlar. Genellikle de bulgulara yönelik belirli bir takip ve tedavi süreci sonrasında bu hastalar beyin ve sinir cerrahisine yönlendiriliyor. Bu durum kabul edilebilir fakat düzgün bir süreç yönetimi uygulanamayan hastalarda gecikmiş teşhisler sebebiyle bu hastalıkların geri dönüşü olmayan sonuçları ortaya çıkabiliyor.”

Yürüme dönemine geçmiş çocuklarda da omurga kaynaklı sorunların, dengesizlik, bir tarafa devrilme ve sırtta kamburluk veya eğrilik gibi bulgularla tespit edildiğini ifade eden Op. Dr. Alabulut, bu gibi durumlarda vakit geçirmeden hekime başvurulması gerektiğini belirtti.