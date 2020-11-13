Çocuklarda süt dişlerinin önemi

Elif Gizem Işık, bebeklerde ve çocuklarda ağız ve diş sağlığına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Bebeklerde dişler çıkarken ateş, ağrı, huzursuzluk, salya artışı, iştahsızlık gibi sorunlar yaşanabileceğini, bebeğin sürekli elini ağzına götürerek belirti verebileceğini söyleyen Dt. Işık, “Diş çıkarırken huzursuzluğu azaltmak için bebeğe hafif hareketlerle diş eti masajı yapılabilir, bebeğin kullandığı diş kaşıyıcısını buzdolabında soğutarak verebiliriz, dişin sürdüğü bölgeye diş çıkarma jelleri de uygulanabilir, eğer hala ağrı devam ederse diş hekimine danışmalarını öneririm” dedi.

"Süt dişleri de çok önemli"

“Süt dişleri dökülecek bakmaya gerek yok” algısının yanlış olduğunu belirten Işık, “Süt dişlerinin altında daimi dişlerimiz hazır durumda sürmeyi bekliyorlar, dolayısıyla süt dişlerinde oluşan herhangi bir problem ileride çıkacak daimi dişlerin dizilimini ve sağlığını olumsuz etkileyebilir. Mutlaka süt dişlerine önem verilmelidir. Bebeklerde beslenmeden sonra tülbent veya bebek fırçaları ile bebeğin dişleri, damağı ve ağzının içi silinmeli, her öğünden sonra yapılamasa bile en azından günde 2 kere sabah ve gece temizlik yapılmalıdır. Biberon çürüğü aslında biberon kaynaklı değil biberonların içine konulan şekerli içecek kaynaklıdır. Emmek çocuğun hem psikolojik hem fizyolojik bir ihtiyacı, uygun yaşa kadar emmeye engel olmamalıyız fakat uzun süreli biberon ve emzik kullanımı diş damak yapısını olumsuz etkileyebilir. Mutlaka ağız yapısına uygun fizyolojik başlı emzik ve biberon kullanılmalı. Şekerli gıdalar biberona ilave edilmemeli, emziğin üstüne sürülmemelidir” diye konuştu.

"Çocuğunuzu diş fırçalaması için motive edin"

Çocukların sağlıklı dişlere sahip olması için ilk dişleri çıktıktan sonra diş hekimine götürülmelerini öğütleyen Dt. Elif Gizem Işık, “Çocuğa mutlaka fırçalama alışkanlığı kazandırılmalı, anne ve babaların bu konuda örnek olması gerekiyor" dedi.

Işık, "Çocuklar dişini fırçalarken nelere dikkat etmeli" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Çocuklar ağzını su ile çalkaladıktan sonra pirinç tanesi kadar diş macununu kuru diş fırçasına sürüp önce tüm dişlere yaymalı, diş ve diş etinin birleştiği noktalara fırçayı yerleştirerek minik dairesel hareketlerle fırçalama yapılmalı, tüm ağız temizlenmeli. Kullanılan fırça yumuşak kıllı, macun ise çocuklara uygun olmalı."

Çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırabilmek için önerilerde bulunan Dt. Işık "Ebeveynler diş fırçalamada rol model olmalı, çocukla beraber fırçalama yapılması en motive edici yöntemdir. Bunun yanı sıra fırçalar ve macunlar çeşitlendirilebilir, çocuğa seçim hakkı tanınarak kontrolün, sorumluluğun kendinde olduğunu hissetmesi sağlanabilir. Ayrıca bir fırçalama tablosu oluşturulup tablo tamamlanınca ödül olarak çocuğun sevdiği etkinlikler yapılabilir. Günde 2 kez 2 dakika fırçalama yapılmalı. Çocuğun süt dişleri tamamlandıktan sonra, ortalama 3-4 yaş civarı, fırçalamadan sonra diş ipi de kullanılmalıdır. Fırçalama ve diş ipi kullanımı çocuk ilkokul çağına gelene kadar ebeveyn kontrolünde olmalıdır."