Çocuklardan en anlamlı hicri yılbaşı kutlaması

Annelerinin desteğiyle aldıkları ikramlıkları kapılarını çaldıkları komşularına dağıtan iki kardeş Gülçehre ve Tuğtekin Güler, yaptıkları hareketle insanların gönüllerini kazanmış oldular. Anne Saire Güler;" Çocuklarımızın hicri yılbaşını öğrenmeleri için sosyal medyada gördüğüm bu etkinliği yaptık. Komşularımız hediyeleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Olumlu olarak karşılanmaları da ayrı bir güzellikti" diye belirtti..