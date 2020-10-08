Çocukları dilendiren kadından polise “okuma yazma bilmiyorum” savunması

Eskişehir'de 2 çocuğuyla birlikte dilenen bir kadın, kendisini yakalayan zabıta ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Dilencinin bir çocuğu ise kargaşa esnasında kayıplara karıştı.

Olay, İki Eylül Caddesi'nde meydana geldi. İki küçük çocuğuyla birlikte dilencilik yapan bir kadın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine zabıta tarafından yakalandı. Kadının dilendiğini inkar etmesi ve zabıta ekiplerine zorluk çıkarması üzerine olay yerine polis geldi. Kargaşa esnasında kadının yanında dilendirdiği bir çocuğu ise kalabalığa karışarak gözden kayboldu. Ekiplere, “Ne yaptım ben size, sanki hırsızlık yaptım. Benim çocuklarım dilenmiyor” şeklinde sitemde bulunan kadın, yanında kalan çocuğuyla birlikte yolun ortasına oturarak kendisini gözaltına almak isteyen polislere mani olmaya çalıştı. Kimlik kontrolü yapmak isteyen polise “okuma yazmam yok” diyen kadın, çocuğuyla birlikte polis otosuna bindirilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.