Çocukları korkutup kameraları kırdılar, evi soydular

Eskişehir'de bir yıl içinde ikinci kez güvenlik kameraları kırılan Murat Özbek'in komşusunun evine giren kimliği belirsiz şahıslar, matkap ve spiral motoru çaldı.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Şenova ve Muhterem sokak kesişimindeki bir evi yüzleri kapalı kimliği belirsiz üç şahıs gözlerine kestirdi. Başka bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir motosikletle ellerinde çekiç benzeri aletlerle gelen üç şahıs, araçlarını uzak bir noktaya park etti. Görüntülerde elektrikli scooter ile seyir halindeki çocukları korkutan şahıslar, daha sonra girecekleri eve doğru yaklaştı. Şüpheliler, başlarını öne eğip şapkayla yüzünü kapattı. Yüzleri kapalı şahıslar, daha sonra girecekleri evi gören 2 güvenlik kameranı çekiçle kırdı. İddiaya göre güvenlik kameralarını kıran şahıslar girdikleri evden matkap ve spiral motoru çaldı. Yine iddiaya göre aynı şahsın evinden daha önce de televizyonu çalındı. Evinden eşyaları çalınana ev sahibi polise şikâyetçi oldu.

Öte yandan güvenlik kameralarının sahibi Murat Özbek'in 27 Temmuz 2022 tarihinde yine 3 kişi tarafından kameraları kırılmıştı. Bir yıl içinde ikinci kez kameraları çekiçle kırılan Murat Özbek mağdur oldu.