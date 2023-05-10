Çocuklarımız az oynayıp çok fazla televizyon ve bilgisayarda zaman geçiriyor

Dr. Uğur Bilge, ilkokul 2. sınıf öğrencileri için Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte yürütülen Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması COSI-TUR 2016 sonuçlarına göre; çocukların sadece yüzde 29.7'si günden bir saat oyun oynarken, yüzde 42.5'inin günde bir saat televizyon seyredip bilgisayarda zaman geçirdiğini anlattı.

Prof. Dr. Uğur Bilge, 10 Mayıs “Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada, fiziksel aktivitenin, günlük yaşam içerisinde kas ve eklemleri kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlandığını belirtti. Fiziksel aktivitenin, bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesinde temel araçlardan biri olduğunu kaydeden Bilge, "Dünya Sağlık Örgütü küresel ölümlerin yüzde 70'ini temel sebebinin Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (BOH) olduğunu belirtmektedir. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar sebebiyle gerçekleşen ölümlerin yılda 17.7 milyonunu kardiyovasküler hastalıklar, 8.8 milyonunu kanserler, 3.9 milyonunu solunum yolu hastalıkları ve 1.6 milyonunu diyabet oluşturmaktadır. Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların dört davranışsal risk faktörü arasında hareketsizlik de yer almaktadır. Obezitenin artmasına neden olan önemli faktörlerden biri hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşmasıdır. Buna karşılık fiziksel aktivite; kan basıncını azaltır, HDL seviyesini arttırır ve vücut ağırlığı kontrolü için anahtar role sahiptir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan Türkiye Sağlık Araştırması-2016 sonuçlarına göre 15 yaş üzeri bireylerin yüzde 41.1'i yetersiz aktivite, yüzde 53'ü orta derecede fiziksel aktivite ve yüzde 5.9'unun ağır fiziksel aktivite yaptığı bulunmuştur." diye anlattı.

Çocuklar az oyun oynayıp çok fazla televizyon ve bilgisayarla zaman geçiriyor

İlkokul 2. sınıf öğrencileri için Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte yürütülen Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması COSI-TUR 2016 sonuçlarından bahseden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, şunları kaydetti;

"Ailelerin ifadelerine göre çocukların yüzde 9.5'i hafta içi hiç oyun oynamamakta, yüzde 19.9'u günde bir saatten az ve yüzde 29.7'si günden bir saat oyun oynamaktadırlar. Çocukların yüzde 42.5'i günde bir saat, yüzde 23.5'i 2 saat ve yüzde 12.7'si 3 saat ve üzerinde televizyon seyretmekte/bilgisayarda zaman geçirmektedirler. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için haftanın 5 günü 30 dakikalık orta şiddette bir egzersiz yetişkinler açısından yeterlidir. 1-4 yaş arası çocuklar, gün içinde farklı şiddetlerde toplam 180 dakikalık fiziksel aktivite yapmalıdır. 5-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenler için ise günde 60 dakika, orta şiddetliden yüksek şiddetli aktivitelere doğru şiddeti değişen aktiviteler önerilmektedir. Sağlıklı olmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek amacıyla hareket etmeye davet ediyorum. Kısa mesafeli yerlere araç kullanmamak, asansör yerine merdiven kullanmak, açık havada yürüyüşler yapmak şeklinde hafif aktivitelerle yaşam tarzınıza hareket kazandırabilirsiniz. Çocuğunuz varsa onlarla birlikte aktiviteler yapıp onların da bu alışkanlığı kazanmasını sağlayabilirsiniz. İmkân olursa bisiklete binebilir ya da kısa bir yürüyüşün ardından kendinize uygun egzersizler yapabilirsiniz. Bu konuda aile hekiminizden, toplum sağlığı merkezlerimiz ve sağlıklı hayat merkezlerimizden bilgi ve destek alabilirsiniz.”