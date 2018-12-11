Çevre Koruma Dergisi ile işbirliği yürüten belediye, ‘Çocuklarımıza Bırakacağımız En Güzel Miras Ağaçtır' sloganıyla toplam bin zeytin fidanını toprakla buluşturdu. Sarıcakaya Belediyesinin Çevre Koruma Dergisi ile işbirliği halinde yürüttüğü ağaçlandırma seferberliği kapsamında ilçe girişindeki bin metrekarelik alana 250 adet, Koçacay çevresi ile çeşitli yerler olmak üzere toplamda bin adet zeytin fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Fidan dikimine; Sarıcakaya Belediyesi Başkan Vekili Ekrem Keskin, Başkan Yardımcısı Cengiz Kenar, Çevre Koruma Dergisi Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe, Zabıta Komiseri Hüseyin Yaman ile belediye personeli katıldı. Dikim töreni sonrasında ağaç seferberliğine katkılarından dolayı Sarıcakaya Belediyesine ÇEVKOR tarafından plaket verildi.