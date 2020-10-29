Çocukların Cumhuriyet coşkusu

Tepebaşı Belediyesi Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi bünyesindeki çocuklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşku ile karşıladı.

Kreş binası bahçesine Mustafa Kemal Atatürk tişörtleri, Türk bayrakları ve kırmızı-beyaz balonlar ile çıkan çocuklara, eğitmenler eşlik etti. Etkinlikte çocuklar, Cumhuriyetimizin 97. yılını marşlar söyleyerek kutladı. Çocuklar, oluşturdukları Atatürk köşesini de keyifle süsledi.

Marşlara, ellerindeki balon ve bayrakları sallayarak katılan çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk'ü de çok sevdiklerini belirtti.