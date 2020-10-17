Çocukların kazma kürekli bisiklet aşkı

Eskişehir'de bisiklet meraklısı bir grup çocuk, uygun parkur koşulları olmadığı için kazma ve küreklerle yüksek binaların arasında boş kalan alanlara dağ bisikleti parkuru yapıyor. Kendi çabalarıyla spor yapmaya çalışan gençler destek bekliyor.

Eskişehir'de Milli Sporcu ve Bisiklet Antrenörü Gökay Konuk'un öğrencilerinden Furkan Uçar, bisiklet konusunda edindiği bilgileri genç bisikletçilere aşılıyor. Dağ bisikleti alanında parkurları olmayan çocuklar, Uçar öncülüğünde boş alanlara parkur inşa ediyor. Kazma ve küreklerle amatör parkurlar yapan bisiklet meraklıları, bu alanlarda dağ bisikleti çalışmaları yapıyor.

"Geleceğin yetenekleri bu arsalardan çıkacak"

Konuyla ilgili konuşan Milli Sporcu ve Bisiklet Antrenörü Gökay Konuk, bisiklet sporu için nitelikli bisikletçiler yetiştirmek istediklerini söyledi. Konuk, "Geleceğin yetenekleri bu arsalardan çıkacak. Gençlerimiz bu sayede trafikte tehlikeli bisiklet sürmekten korunuyorlar. Donanımlı parkurlarımız olmadığı için maalesef boş arsalarda eğitim yapıyoruz. Yetkililerden, güvenle sürebileceğimiz ve spor yapabileceğimiz bisiklet parkurları hazırlamaları. Bize yer göstersinler gerekirse kendimiz inşa eder gönüllü olarak çalışırız" diye konuştu.