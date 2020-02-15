Çocukların “Sevgi Günü” konseri büyüledi

Tepebaşı Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu, Şef Derya İnanç yönetiminde gerçekleştirdiği çalışma ve konser programlarına devam ediyor. Koro bu kez 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen “Sevgi Günü” isimli konser ile sahneye çıktı. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, çocukların aileleri ve çok sayıda müziksever katıldı. Şef Derya İnanç yönetimindeki 75 çocuktan oluşan koro, Mavi Boncuk, Sev Kardeşim, Hayat Sevince Güzel gibi günün önemine binaen seçilen şarkıları seslendirdi. Koronun icra ettiği, söz ve bestesi Derya İnanç'a ait “Hayat Tepebaşı'nda” marşı ise büyük beğeni topladı. Ayrıca konser boyunca çocukların performanslarına katılımcılar da alkışlarıyla eşlik etti.

“Biz çocuklarımızın özgüveni yüksek, erdemli, onurlu, cesaretli ve sevgi dolu yetişmelerini hedefledik”

Son eserden önce sahneye çıkarak bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Savaş, sahneledikleri unutulmaz performanstan ötürü Şef Derya İnanç ve çocukları kutladı. Özgüveni yüksek, sevgi dolu çocukları görmenin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Savaş, “Biliyorsunuz bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Eğer bir şekilde sevgiyi tarif etmek isterseniz; karşınızdaki için en iyi olanı yapmak ve onun kendisini en iyi şekilde hissetmesini sağlamaktır. Biz çocuklarımıza hocalarımızın sayesinde bütün bunları yaşatırken, onların özgüveni yüksek, öz denetimi yüksek, erdemli, onurlu, cesaretli ve sevgi dolu yetişmelerini hedefledik ve bugün bunun başarıldığını görüyorum. Ben hocalarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, çocuklarımızı da harika performanslarından ötürü kutluyorum” dedi.

Konser, koronun katılımcılarla birlikte İzmir Marşı'nı seslendirmesiyle sona erdi.