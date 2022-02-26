Çocukların spora olan ilgisi sosyal yaşantılarına yansıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın son birkaç yıldır özellikle çocuk yaş grubuna yönelik uyguladığı politikaları desteklediğini ve uluslararası turnuvalarda alınan madalyaların da bu başarıyı meşrulaştırdığını ifade eden Milli sporcu Songül Küçüktaş, yetişkin sporculara rağmen çocuklarla çalışmanın ve onların gelişimlerine katkıda bulunabilmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. Sporun, çocuklarda zihinsel ve fiziksel olarak değişimler meydana getirdiğini belirten Küçüktaş, “Çocuklar bizim geleceğimizdir. Onların ailelerinden sosyal yaşantılarındaki değişimlerine dair dönütler aldığımda, dünyalar benim oluyor” dedi.

“Çocuklara öğretilen iyi şeyler hayatları boyunca onlara pozitif bir kakı sağlayacaktır”

Düzenli fiziksel aktivite ile çocuğun kuvvet ve dayanıklılığını artırabileceğini ve beraberinde kemik gelişimi ile kilo kontrolü de sağlayabileceğini dile getiren Songül Küçüktaş, “Çocuklara öğretilen iyi şeyler hayatları boyunca onlara pozitif bir katkı sağlayacaktır. Sporun önemini ve gerekliliğini aşılayabilirsek, daha sağlıklı bir geleceğin de kapılarını aralamış oluruz” diyerek, sözlerine ilave olarak da spor yapan bir çocuğun zamanını doğru kullanmayı öğrendiğinden okul başarısını da beraberinde getirebildiğini sarf etti.

“Derslerde dikkatimi daha rahat bir şekilde toplayabiliyorum”

Boks sporuna başladıktan sonra okuldaki notlarının yükseldiğini ve arkadaşları arasında kendini daha güçlü hissettiğini söyleyen Ece Kurt, “Buraya gelmeden önce antrenörümün verdiği gibi program saatlerine göre besleniyorum ve derslerde ise dikkatimi daha rahat bir şekilde toplayabiliyorum” diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Umarım bir gün Songül hocam gibi milli bir sporcu olabilirim. Onunla tanıştığım günden beri hep onu örnek alıyorum. Antrenmandan önce telefonda sesini duymak bile bana güç veriyor” diye konuştu.

“Küçük yaştaki çocukları Türk sporuna kazandırmayı kendime görev edindim”

Anne ve babasının teşvikleri ile dört yaşında yüzme sporu ile tanışan Ömer Kazım Ay'ın, spor öncesi ve sonrası değişiminden bahseden Songül Küçüktaş, “Ömer'in okul yaşantısı başta olmak üzere tüm sosyal hayatı inanılmaz bir şekilde değişti. Dört sene önce suya ağlaya ağlaya suya giren çocuk şimdi Türk Telekom Spor Kulübü'nün yüzme takımında müsabakalara hazırlanıyor” dedi.