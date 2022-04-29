İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çocukların tramvay ile tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi

Eskişehir’de canlarını hiçe sayarak seyir halindeki tramvayın önünde ve arkasında koşan çocuklar görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Eskişehir'de canlarını hiçe sayarak seyir halindeki tramvayın önünde ve arkasında koşan çocuklar görenlerin yüreğini ağzına getirdi.


Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan tramvayın etrafında tehlikeye aldırış etmeden koşan bir grup çocuk, korku dolu anlar yaşattı. Hareket eden tramvayın önünde, yanında ve arkasında koşan çocuklar, aralıklarla tramvaya tutunmaya çalıştı. Çocukların eğlendiği anlar ise dikkat çekti. Çevredeki vatandaşların uyarılarını dinlemeyen çocukların yürekleri ağza getiren oyunu anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.