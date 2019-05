Çoksesli Çocuk Korosu yetenekleriyle büyüledi

Anadolu Üniversitesi, İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi Çoksesli Çocuk Korosu'nun sahne aldığı ‘Müzik Şifadır' adlı konsere ev sahipliği yaptı.

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Müzik Şifadır" konseri, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Müzik öğretmeni Ayşen Ertürkler'in koro şefi olarak sahne aldığı konserde, İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi Çoksesli Çocuk Korosu tarafından Türkçe ve İngilizce eserler seslendirildi.

Müziğin şifa verici etkisine vurgu yapmak ve bilinçlendirmek amacıyla ‘Müzik Şifadır' temalı konserler düzenlediklerini ifade eden İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi Çoksesli Çocuk Korosu Şefi Ayşen Ertürkler, “Bütün konserlerimizi müziğin şifa verici etkisine dair farkındalığın oluşması, bilincin yaygınlaşması adına veriyoruz. İnsanların müzik aracılığıyla kendilerini iyi hissetmelerine, davranış ve düşüncelerini pozitif yönde geliştirebilmelerine katkı sağlamak istiyoruz. Zira, müzik aracılığıyla şifa bulma yöntemi bilimsel araştırmalara da konu olmuş, özellikle Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde Darüşşifa olarak adlandırılan sağlık yurtlarında bu yöntem sıkça uygulanmıştır. Amacımız, müzik ile şifa bulma bilincinin günümüzde devam etmesine katkıda bulunmak” dedi.

Konser programının koro bölümünde; Tebessüm, Miras Değil, Hanım Kız, Tek Nota Samba, Koşarak Gel Yanıbaşıma, Happy, Singin'in The Rain, Güzel Yurdum, Dubadap Da ve İzindeyiz Yüce Atam eserleri seslendirildi. Konserin orkestra bölümünde ise Süpürgesi Yoncadan, Manastırın Ortasında, Symphony No:5, Water Music, Dancing In The Clouds, Rapsodia In Verde, Prelude In C ve Canon In D eserleri dinleyici ile buluştu.