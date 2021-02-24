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Çömlek kurutma sobasından çıkan yangında ev alevlere teslim oldu

Eskişehir Mihallıççık’ta bir evin altında bulunan çömlek imalathanesindeki sobanın sebep olduğu yangında, ev ve içindeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Eskişehir Mihallıççık'ta bir evin altında bulunan çömlek imalathanesindeki sobanın sebep olduğu yangında, ev ve içindeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Mihalıççık ilçesi Sorkun mahallesinde bir ev çıkan yangında alevler teslim oldu. Yanan ev ile ilgili yapılan inceleme sonucunda, M.A.A., isimli şahsa ait olan evin alt katındaki çömlek imalathanesinin sebep olduğu öğrenildi. Çömlek kurutmak için yakılan sobanın alev alması sonucu çıktığı tespit edilen yangın sonucunda evin ve içerisinde bulunan eşyaların kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Olayda can kaybı yaşanmazken yangın Mihalıççık İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay la ilgili inceleme başlatıldı.

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