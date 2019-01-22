Çöp diye geçmeyip yeni eserler oluşturdular

Eskişehir Kent Konseyi bünyesinde düzenlenen “Hünerli Eller-Eskiyi Değiştir, Yeniye Dönüştür” adlı geri dönüşüm sergisi, BSM Turgut Özakman Fuaye Salonu'nda açıldı.

Etkinlikte, geri dönüşümü özendirmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla bir araya gelen kadınlar, yaptıkları eserleri sergiledi. Kullanmadıkları eşyaları aldıkları geri dönüşüm kurslarında dönüştüren kursiyerler, bu yıl üçüncüsü düzenlenen sergi ile hem ev ekonomilerine hem de doğaya katkı sağlamayı amaçlıyor. “Atmıyoruz, dönüştürüyoruz” diye yola çıkan kadınlar, kullanmadıkları bir perdeyi ya da bir pantolonu dahi dönüştürerek israfı önlüyor. Yaklaşık 3 yıldır devam eden ve 350 kursiyerin katılım gösterdiği kurslar, Reyhan Ayşe Dondemir'in eğitmenliğinde gerçekleştiriliyor. Bine yakın eserin sergilendiği etkinlikte, pek çok kursiyer ve katılımcının yanı sıra Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy da yer aldı.

Hem çevreye hem de ev ekonomisine katkı sağladı

Burada açılış konuşması yapan Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, geri dönüşümün önemini ve sergileyen eserleri hakkında konuştu. Akçasoy, “Burada aşağı yukarı 3 yıldır bu yana Reyhan hanım öğretmenimizin gayreti ile çok güzel çalışma gerçekleştirdik. Üç yıl önce bu çalışmaların bu kadar kıymetli olduğunu düşünememiştik. Çünkü bu çalışma evlerimizde kullanmadığımız, evlerimizde bir kenarında koyduğumuz ama bir şeye dönüşebilecek eşyaları yeniden kullanıma açılması ile ilgilidir. Kadınlarımız mahallelerimizden o kadar ilgi gösterdi ki; biz bile çıkan ürünlere çok şaşırmıştık. Ama bu yıl bu serginin 3.'üncüsünü düzeltiyoruz. ‘Hünerli Eller' koyduk adını, Reyhan hanım ve ekibi koydu. Çeşitli mahallelerimizden gelen kadınlarımız evlerinden getirdikleri geri dönüştürebilir malzemelerden bu gördüğünüz eşyalar oluşturdular. Bu hem ev ekonomilerin hem de çevreye bir katkı sağladı” diye konuştu.

Etekten yelek yaptı

Eskişehir Kent Konseyi kapsamında eski eşyalarını yeniden elden geçirerek yeni bir eşyaya dönüştürme kursuna katılan kursiyerler, çevreye katkı sağlamak amacıyla eski eşyalardan yenileri yapabildiği için mutlu olduklarını dile getirdi. Kursiyer Fatima Gül, kursa katıldığı için mutlu olduğu belirterek eski bir etekten yelek yaptığını söyledi. Fatima Gül, “Güzeldir. Yani sevdik biz bu kursu. Eskilerimiz, evde kullanmadığımız kullanmaya çalıştık. Yenilemeye çalıştık. Yorucu değildi. Çok keyifliydi. Zevkliydi. Hocamız da bize çok yardımcı oldu. Eski giymediğim bir eteği vardı. Onu söküp yelek yaptık. Eski kanepelerden aplike yaptık. Eski kullanmadığım oyaları geçirdik kenarlarına öyle bir yelek oldu. Çok güzel oldu. Arkadaşlarımızla birlikte çok mutluyuz” diye anlattı.

Diğer bir katılımcı Hafize Atacan ise, 30 yıllık bir kadifeden yeni bir ürün çıkarttı. Hafize Atacan, “Ben de bu kursa geliyorum. Çok güzel, arkadaşlarımızla diyaloğumuz var. Çok güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Örneği bu kadife ceketi uzun süre giydim, bana 30 sene önce bana gelmişti. Şimdi değiştirdik. Her konuda geri dönüşümü çok çok iyi bir şeydir. Değerlendirilebilen her şey güzeldir” diye duygularını paylaştı.

Sergide emeği geçen öğretmen Reyhan Ayşe Dondemir ve kursiyerlere teşekkür belgesi verildi. Açılan sergi 30 Ocak'a kadar devam edecek.