Çöp evin temizlenmemesine mahalleli tepki gösterdi

Eskişehir'de 70 yaşında bir kadının yaşadığı çöp evden rahatsız olan komşuları, defalarca şikayette bulundu. Şikayetlerinin karşılığında bir yaptırım uygulanmadığını belirten Hüseyin Dumlu, “Bu kadına bir iyilik yapacaklar ise bu evden onu kurtarsınlar” dedi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Gap Sokak'ta bulunan ve 70 yaşındaki Nahide Gönültaş'ın yaşadığı ev, sinek ve pis koku yayıldığı gerekçesi ile yaklaşık 2 hafta önce polise şikayet edilmişti. Ekiplerin gelmesiyle çöp ev olduğu anlaşılan ikametin sahibi Nahide Gönültaş ise “Ben sağlık istemiyorum, ölmek istiyorum” diyerek herkesi şaşkına çevirmişti.

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaşlı kadın, bir süre sonra tekrar evine geldi. Dayısının kızı ile birlikte temizleyeceğini belirterek belediye ekiplerinin gelmesini istemeyen Nahide Gönültaş, komşularının iddialarına göre gece saatlerinde dışarıdan topladığı çöpleri evine getirmeye devam etti. Evde bulunan çok sayıda sokak hayvanı ve çöpten dolayı oluşan kötü kokudan rahatsız olarak çeşitli yerlere başvuran fakat sonuç alamayan komşuları ise duruma tepki gösterdi.

“Evimin kapımı açamıyorum”

Çöp evin karşısında yaşayan Mürvet Yetişkul, gelen kötü kokudan dolayı evinin camını açamadığını belirterek, “Biz bundan bıktık. Evine içine girmek isteseniz giremezseniz. Çok fena. Çöplerin atılmasını istiyoruz biz. Çok koku oluyor, rahatsızlık veriyor. Geçen günlerde bir fare vardı, attım dedi. Gerçek mi yalan mı bilmiyoruz. Şikâyetçi olduk, polisler evi incelemeye geldi. Kadını hastaneye götürdüler, hastaneden geri geldi. Taksiyle eve tekrar geldi. Üç evde de aynı durum oldu. Geceleyin dolu pazar arabasıyla geliyor. Ne getirdiğini bilmiyoruz. Yetkililerin gelip evin içini incelemesi lazım. Biz bu durumdan bıktık. Komşular çok rahatsız. Ben zaten evimin kapımı açamıyorum. Bir sürü sinek oluyor” dedi.

“Bu kadın bu pisliğin içinde nasıl yaşıyor, hayret ediyorum”

Yaptıkları başvurulardan sonuç alamadıklarını belirten Hüseyin Dumlu ise şu ifadeleri kullandı:

“Bu kadının eve geleli aşağı yukarı üç yıl oluyor. Burası berbat bir koku içinde. Yazın kapısı, penceresi açıldığı zaman dışarı koku yayılıyor. Bütün kedileri topluyor, bakmıyor. Her yer pislik, rezalet içinde. Evin için pislik dolu. Yetkililer gelip evin içini görsünler, kokuyu dinlesinler. Biz çok rahatsız oluyoruz. Benim evimin bitişiği olduğu için bu durumdan ben daha çok rahatsız oluyorum. Kokudan gerçekten biz çok rahatsız oluyoruz. Akşamları saat 11'den sonra el arabasını alıp, evin içini çöple dolduruyor. Ne getirdiğini görmüyoruz. Kediler tavanların arasında dolaşıyor. Benim için evime rutubet vurmaya kadar geldi. Kedilerin pisliği, kokuları çok acayip bir şey. Bu kadın bu pisliğin içinde nasıl yaşıyor, hayret ediyorum. Bu kadına bir iyilik yapacaklar ise bu evden onu kurtarsınlar.”