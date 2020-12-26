Çöp kovası varken yere atmayı seçtiler

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle kafe ve restoranlar bir süredir kapalı durumda. Yemek yemek, çay veya kahve içmek için bir mekâna gidip oturamayan vatandaşlar, satın aldıkları ürünleri dışarıda tüketiyor. Eskişehir'de çöplerini çöp kovası yerine etrafta atan bazı kişilerin neden olduğu görüntüler ise tepki çekiyor. İsmet İnönü caddesi çevresindeki yeşil alanlarda ve bazı çöp kovalarının yakınlarında karton bardaklar, kaseler, sigara paketleri, poşetler, pet şişeler, içecek kutuları gibi pek çok çöp sağa sola saçılmış bir hâlde görüntülendi. Çevre ve görüntü kirliliğine yol açan çöplerin oluşturduğu tablo fotoğraf karelerine yansıdı.