İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Çöpüne Sahip Çık' etkinliği

Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri, Anadolu Kaşifleri, TEMA, African Dream ve Es Es Kamp işbirliği ile ‘Çöpüne Sahip Çık’ etkinliği düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri, Anadolu Kaşifleri, TEMA, African Dream ve Es Es Kamp işbirliği ile ‘Çöpüne Sahip Çık' etkinliği düzenledi.


Çöp konusunda farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen ‘Çöpüne Sahip Çık' etkinliği, yoğun ilgi gördü. Çok sayıda gencin katıldığı etkinlik Odunpazarı Tarihi Bölgede başladı. Adalar'da sona eren etkinlikte, gençler güzergâh boyunca adeta sokak sokak gezerek çöp ve sigara izmaritleri topladı. Şarkılar, türküler söyleyerek çöp toplayan gençlerin etkinliği, Eskişehirlilerden tam not aldı.


Proje hakkında bilgi veren yetkililer, çöp konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi. Yetkililer, gerçekleştirilen etkinlik ile çöplerin zamanında çıkması ve zamansız çöp çıkarma konusuna dikkat çekmeye çalıştıklarını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.