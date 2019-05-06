Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri, Anadolu Kaşifleri, TEMA, African Dream ve Es Es Kamp işbirliği ile ‘Çöpüne Sahip Çık' etkinliği düzenledi.

Çöp konusunda farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen ‘Çöpüne Sahip Çık' etkinliği, yoğun ilgi gördü. Çok sayıda gencin katıldığı etkinlik Odunpazarı Tarihi Bölgede başladı. Adalar'da sona eren etkinlikte, gençler güzergâh boyunca adeta sokak sokak gezerek çöp ve sigara izmaritleri topladı. Şarkılar, türküler söyleyerek çöp toplayan gençlerin etkinliği, Eskişehirlilerden tam not aldı.

Proje hakkında bilgi veren yetkililer, çöp konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi. Yetkililer, gerçekleştirilen etkinlik ile çöplerin zamanında çıkması ve zamansız çöp çıkarma konusuna dikkat çekmeye çalıştıklarını belirtti.