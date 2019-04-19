Country Dance beğeni topladı

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Dans Ekibi, organizatörlüğünü İstanbul “My Dream Dance” kurucusu Erkan Gündüz'ün yaptığı 2. Antalya International Summer Dance Festivaline katıldı.

Bu sene ikincisi düzenlenen festival 3 gün sürdü. Farklı şehir ve ülkelerden birçok dansçının katılımıyla yapılan festivalde, Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Dans Ekibi kovboy dans gösterisiyle sahne aldı. Türkiye'de ilk ve tek olan, koreograflığını İlker İlik'in yaptığı “Country Dance” ekibi, yaptıkları gösteriyle büyük beğeni topladı. 9 dansçıdan oluşan “Country Dance” ekibinde İlker İlik ile birlikte Ayşe Çavuşgil, Semra Alptekin, Gülcan Doğan, Gülcan Köse, Dilek Çılgın, Özlem Ertürk Cengiz, Mukadder Taştekin ve Handan Genç yer aldı.

Odunpazarı Belediyesini başarı ile temsil eden dans ekibi, katılımcı dansçılardan da tam not aldı.