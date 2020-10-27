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Covid-19 çağrı merkezi hizmete başladı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof.

Dr. Uğur Bilge, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara danışmanlık hizmeti verilmesi amacıyla kurulan Covid-19 çağrı merkezinin hizmete başladığını açıkladı.


Müdür Bilge, yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarının hızla devam ettiğine değinerek; “Bu kapsamda Müdürlüğümüzce halkın bilgilendirme taleplerinin il düzeyinde karşılanması için, halkın sorularına yanıt verebilecek (0222) 2308025 numaralı COVID-19 çağrı hattı oluşturduk. Sağlık personellerinin görev yapacağı çağrı merkezi 7/24 esasına göre hizmet verecek. Merkezde görevli personel danışmanlık yapmanın yanı sıra tanı alan vatandaşlarımızın takibini yapacak. Hastalığın seyrine göre filyasyon ekiplerine durumu aktararak, gerek görülenler evlerinde ziyaret edilecek. Aynı zamanda belirti gösteren vatandaşların kayıtları oluşturularak hızlı bir şekilde filyasyon ekiplerine aktarılacak ve bulaşma riski en aza indirilecek” dedi.


Dr. Uğur Bilge, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girildiğinin altını çizerek vatandaşlardan kurallara riayet ederek, tedbiri elden bırakmamalarını maske, mesafe ve hijjen konularında ki hassasiyetlerini devam ettirmelerini istedi.

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