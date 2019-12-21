?ukurcal? kad?nlardan g?z nuru eserler

Eski?ehir'in Seyitgazi il?esinde Halk E?itim Merkezi taraf?ndan a??lan kurslarda kad?nlar?n yapt?klar? eserler g?renleri kendisine hayran b?rak?yor.

Seyitgazi ?l?e Milli E?itim M?d?rl??? Halk E?itim Merkezi taraf?ndan ?ukurca Mahallesinde a??lan kursta 14 kursiyer, ?e?itli bran?larda e?itim g?r?yor. 6 ??retmenin ?e?itli g?nlerde verdi?i e?itimle, hat sanat?, dekoratif ev tekstili, g?rsel sanatlar, okuma yazma ve giyim konular?nda e?itimler veriliyor. Kursta ?e?itli incelemelerde bulunan Seyitgazi Kaymakam? Kutsal Baytak, "Kursumuzda ?e?itli bran?larda e?itim g?ren kursiyerlerimizle beraber olma f?rsat? bulduk e?itim ?al??malar? bizleri hayli memnun etti. 70 ya?lar?m?zda okuma yazma ??renmeye ?al??an annelerimiz, hat sanat?yla muhte?em eserler ??karan kad?nlar?m?z? g?rmek bizleri ?ok memnun etti" diye belirtti.

Seyitgazi ?l?e Milli E?itim M?d?r? Nazmi Avc? ise, "Hayat boyu ??renme kapsam?nda kad?nlar?m?z?n i?indeki yetenekleri ??karmalar? konusunda verimli zamanlar ge?irmesini hedefliyoruz ve ayaklar?na giderek a?t???m?z kurslarla hi? bir bedel ?demeden kurumumuzun imkanlar?yla g?zel eserlerini g?r?yoruz. Bunlar bizleri hayli memnun ediyor" dedi.

G?rsel Sanatlar ??retmeni P?nar Tindaz; "Sanat? belirli bir katmana de?il herkese yans?tmay? hedefliyoruz. ?n?allah ??karm?? oldu?umuz eserleri ilerleyen zamanlarda vatanda?lar?m?z?n be?enisine sunaca??z" ifadelerini kulland?.

Okuma yazma kursuna kat?lan Sevara Rahmanova da duygular?n? "K?rg?zistan Uygur T?rk?y?m, Orhun e?imle tan???nca T?rkiye'ye gelip evlendim a??lm?? olan okuma yazma kursuna kat?ld?m. Zamanla adapte oluyorum burada g?zel dostluklar var. E?itimlerden ve ilgiden hayli memnunuz" ?eklinde belirtti.