Çukurhisar düğün ve davet salonuna kavuşuyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından Çukurhisar Mahallesi'ne kazandırılan düğün ve davet salonunun yapım çalışmalarında sona gelindi.

Tepebaşı Belediyesinin kent merkezi ile birlikte kırsal mahallelere yaptığı hizmetler devam ediyor. Bu kapsamda Çukurhisar Düğün ve Davet Salonu'nun yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaları yerinde incelemek üzere Çukurhisar'a giden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç yetkililerden bilgiler aldı. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu ve Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Hasan Hüseyin Bolat ile birlikte tesisi gezen Başkan Ataç, çalışanlara da kolaylıklar diledi.

Yapılan tesis hakkında bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, "Çukurhisar Mahallemizin böyle bir tesise ihtiyacı söz konusuydu. Biz de gelen talepler neticesinde Çukurhisarlılara yakışacak bir tesis yapmak üzere harekete geçtik. Yapımı büyük oranda tamamlanan salonumuz 650 metrekarelik bir kapalı alana sahip olacak. İçerisinde 750 kişilik birçok amaçlı salon, gelin ve hazırlık odası yer alacak. Tesisimiz, bölgeyi sosyal anlamda da önemli şekilde destekleyecek. Diliyorum ki bu tesis hizmete açıldığında hemşehrilerimizin en mutlu günlerine ev sahipliği yapacak. Şimdiden mahallemize ve kentimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.